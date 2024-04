O suspeito confessou a autoria dos crimes e foi apreendida a motocicleta, o capacete e as roupas utilizadas nos furtos na cidade

publicado em 18/04/2024

O suspeito confessou a autoria dos crimes e foi apreendida a motocicleta em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Com o apoio do serviço de inteligência, a Polícia Militar identificou e prendeu o indivíduo responsável por dois furtos em comércios de Votuporanga. O suspeito confessou a autoria dos crimes e foi apreendida a motocicleta, o capacete e as roupas utilizadas nos furtos na cidade.

De acordo com a ocorrência, o autor foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais. Ele irá responder na justiça pelos atos cometidos.

A ação criminosa foi registrada por sistema de monitoramento de câmeras de um estabelecimento comercial de Votuporanga. O ladrão arrombou a porta de um pet shop na avenida Prestes Maia, zona sul da cidade, e roubou dinheiro do local.

O criminoso chegou em uma motocicleta, parou na esquina da loja, observou o movimento e, empunhando uma chave de fenda, quebrou a fechadura da porta antes de invadi-la.