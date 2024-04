De acordo com a ocorrência, a filha das vítimas informou aos policiais militares e civis que estiveram no local, que chegou em casa e encontrou os pais consumindo bebidas alcoólicas, depois ela entrou em seu quarto e fechou a porta

publicado em 18/04/2024

A Polícia Civil investiga o que motivou o feminicídio seguido de suicídio em Rio Preto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil investiga o que motivou o feminicídio seguido de suicídio registrado por volta das 23h15 desta terça-feira (16), na casa de uma família, no Jardim Mugnani, em São José do Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, a filha das vítimas informou aos policiais militares e civis que estiveram no local, que chegou em casa e encontrou os pais consumindo bebidas alcoólicas, depois ela entrou em seu quarto e fechou a porta.

Logo em seguida, ainda de acordo com o registro policial, a jovem ouviu dois disparos de arma de fogo. Ela foi até o quarto dos pais para ver o que estava acontecendo e encontrou a mãe, Mônica Vieira da Silva, de 39 anos, caída no banheiro em uma poça de sangue. O pai dela, Anderson da Silva Melo, de 42 anos, estava caído na cama com uma pistola calibre 45 ao lado do corpo.

Peritos analisaram a área do crime e colheram alguns objetos da casa, que serão examinados; os laudos devem ajudar na conclusão da investigação.

No imóvel foram apreendidos: a arma usada por Anderson, uma capsula deflagrada que estava no banheiro; uma arma 7.65 desmuniciada, 47 munições diversas e mais 6 de calibre 45 intactas; um celular; um colete balístico, uma pochete e um artefato explosivo.