O autônomo foi encarcerado pela acusação de tráfico de drogas, conforme estabelecido pelo artigo 33 da Lei 11.343/06, com cocaína avaliada em mais de R$ 700 mil

publicado em 18/04/2024

O homem foi preso com 20,230 kg de cocaína avaliados em R$ 700 mil na cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem de 46 anos foi preso na tarde desta terça-feira (16), durante a terceira fase da Operação Tríade. O autônomo foi encarcerado pela acusação de tráfico de drogas, conforme estabelecido pelo artigo 33 da Lei 11.343/06, com cocaína avaliada em mais de R$ 700 mil.

De acordo com a ocorrência, a prisão ocorreu durante a terceira fase da operação, que está em curso há oito meses e representa mais um avanço na luta contra o tráfico e a associação ao tráfico de drogas na região de Fernandópolis. Nas duas fases anteriores, cinco indivíduos já haviam sido detidos.

A ação foi realizada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Votuporanga e Parisi, concedidos pelo Poder Judiciário a pedido do delegado titular da Dise Fernandópolis.

Com o apoio dos policiais civis da Dise Votuporanga e da Delegacia de Polícia do Município de Parisi, os agentes encontraram na posse do suspeito 20,230 kg de cocaína, avaliados em R$ 700 mil, além de três aparelhos celulares.