Ele é acusado de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que operava em todo o Estado de São Paulo e algumas cidades do país

publicado em 04/03/2024

Alessandro Jovaneli de Melo é acusado de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou, por meio de Acórdão publicado no último dia 29 de fevereiro, a negativa do pedido de Habeas Corpus impetrado pela defesa do empresário Alessandro Jovaneli de Melo. Ele é acusado de envolvimento em um esquema de pirâmide financeira que operava em todo o Estado de São Paulo e algumas cidades do país.

O mérito do pedido de HC foi votado de forma unânime, confirmando que Jovaneli continuará preso por um longo período. O empresário está detido desde 15 de janeiro de 2024, quando tentava fugir para o Paraguai após ter a prisão decretada pela Justiça de Votuporanga em agosto de 2023. Alessandro permanece preso em Três Lagoas, para onde foi levado pela Polícia Federal.

Ele é acusado de participação no golpe financeiro conhecido como "Pirâmide da Euro Capital", que pode ter movimentado mais de R$ 200 milhões.

O TJ-SP também havia negado um pedido de segredo de Justiça relacionado ao caso.

Alessandro Jovaneli foi preso pela Polícia Militar de Selviria por volta das 10h45 do dia 15 de janeiro de 2024, após uma denúncia anônima recebida pelo 190. A informação era de que um homem foragido da Justiça estaria planejando fugir para o Paraguai.

Com base nessa denúncia, os policiais militares do 2º Pelotão da 2ª Cia do 2º Batalhão iniciaram diligências e localizaram o suspeito em uma residência na avenida Adelmo Zambom.

Durante a abordagem, os policiais realizaram consultas nos sistemas policiais e confirmaram que o homem possuía um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Votuporanga.

Alessandro foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Selvíria e, posteriormente, transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.