O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (4), no bairro São João, na rua Olga Loti Camargo, nas proximidades da escola Irma Pansani Marin

publicado em 04/03/2024

Policiais civis são recebidos com tiros durante operação e um homem é baleado em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Um homem suspeito pelo crime de tráfico de drogas atirou contra policiais civis, da equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, e acabou baleado. O caso na tarde desta segunda-feira (4), no bairro São João, na rua Olga Loti Camargo, durante uma operação no local.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem do A Cidade no local, os investigadores cumpriam uma operação de rotina relacionada ao tráfico de drogas e ao chegaram na casa que era o alvo da ação, os policiais teriam sido recebidos a tiros por dois suspeitos.

Aconteceu uma troca de tiros no local da ocorrência e um dos jovens que estavam na casa acabou sendo baleado, e precisou ser socorrido às pressas pela USA (Unidade de Suporte Avançado) e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. A vítima está em estado leve e sofreu com um disparo na perna e glúteo esquerdo.