O procurado foi preso por uma equipe da Força Tática durante patrulhamento no bairro Parque Guarani, zona Sul do município

publicado em 26/03/2024

O procurado foi preso por uma equipe da Força Tática durante patrulhamento no bairro Parque Guarani (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem que era condenado por roubo na cidade de Olímpia. O procurado foi preso por uma equipe da Força Tática durante patrulhamento no bairro Parque Guarani, zona Sul do município.

De acordo com a ocorrência, a polícia viu o homem em atitude suspeita no local, ele estava sentado na beira de uma calçada. Os policiais tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, relacionado a um crime de roubo (artigo 157) ocorrido na cidade de Olímpia, com sentença definitiva já proferida.