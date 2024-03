O caminhão foi apreendido e, após os procedimentos de Polícia Judiciária, será encaminhado ao pátio da Polícia Civil

publicado em 01/03/2024

O caminhão foi apreendido e, após os procedimentos de Polícia Judiciária, será encaminhado ao pátio da Polícia Civil (Foto; Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A equipe da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, após receber informações sobre o furto de um caminhão caçamba na cidade de Chapadão do Sul (MS), avaliado em aproximadamente R$ 200 mil realizou diligências e localizou o veículo no pátio de uma oficina em Votuporanga, onde aguardava conserto.

Durante as investigações, os policiais identificaram que a pessoa que apareceu como sendo proprietária do caminhão e o deixou para conserto é R.M.A, indivíduo investigado pela prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Ponta Porã (MS).