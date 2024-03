O homem estava foragido desde junho de 2023, quando foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico

publicado em 14/03/2024

O homem estava foragido desde junho de 2023, quando foi condenado a 10 anos de prisão (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Valentim Gentil, com o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, realizou a prisão de V.P.B, 28 anos, conhecido como "Dei". O homem estava foragido desde junho de 2023, quando foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a ocorrência, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência policial, que identificou que o procurado estava se escondendo em uma propriedade rural na zona rural de Valentim Gentil. Com base nessa informação, foi solicitado um mandado de busca e apreensão para a localização do indivíduo e de possíveis armas e entorpecentes, pois ele também é alvo de investigação em outro inquérito em andamento.