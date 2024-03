o evento não apresentou documentos essenciais, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, alvarás específicos para a realização das atividades

publicado em 25/03/2024

A Justiça de Votuporanga acatou um pedido de liminar do Ministério Público para impedir a realização do "1º Parisi Moto Fest" (Foto: Divulgação/Prefeitura de Parisi)

Fernanda Cipriano

A Justiça de Votuporanga acatou um pedido de liminar do Ministério Público para impedir a realização do "1º Parisi Moto Fest", programado para o último domingo (24), no recinto de exposições de Parisi. A decisão, segundo consta, visa garantir a segurança do público, após a Polícia Militar apontar riscos de acidentes e outras irregularidades relacionadas ao evento.

O juiz Camilo Resegue Neto, da 3ª Vara Cível, determinou que os organizadores e a Prefeitura de Parisi não realizem, divulguem ou promovam o evento. Além disso, a liminar exigiu que o cancelamento fosse amplamente divulgado nas mídias sociais de todos os envolvidos. A multa em caso de descumprimento é de R$ 50 mil.

O motivo principal para a proibição estava relacionado à falta de segurança, destacando-se o risco de acidentes devido às manobras perigosas realizadas por pilotos amadores, sem a devida autorização ou licença das autoridades competentes. O relatório da Polícia Militar aponta também a presença insuficiente de profissionais de saúde, com apenas uma ambulância e uma enfermeira privada para um evento que esperava reunir cerca de 1.500 pessoas.

Além disso, o evento não apresentou documentos essenciais, como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, alvarás específicos para a realização das atividades, autorização para a presença de menores em um ambiente com venda de bebidas alcoólicas, e atestado de engenheiro responsável pela estrutura.

Outro lado

Procurado pelo A Cidade, o prefeito de Parisi, Oclair Bento (PSDB), disse que ficou surpreso com a decisão, mas afirmou que ordem judicial não se discute e sim se cumpre.