A ação foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e resultou na captura do suspeito, identificado como R.R.T

publicado em 15/03/2024

Um homem foi preso no final da tarde de quarta-feira, acusado de cometer um crime de roubo no bairro Coester (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso no final da tarde de anteontem, acusado de cometer um crime de roubo no bairro Coester, em Fernandópolis. A ação foi realizada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e resultou na captura do suspeito, identificado como R.R.T.

O roubo ocorreu no mês de janeiro, por volta das 3 horas da madrugada, na casa de um idoso de 77 anos. Segundo informações, o acusado, juntamente com uma mulher, invadiu a residência após render a vítima com um golpe mata leão. Eles roubaram um celular e a quantia de R$ 800 em dinheiro.

Após investigações da Polícia Civil e com um mandado expedido pelo Poder Judiciário, a prisão de R.R.T. foi realizada em uma clínica na cidade de Estrela D’Oeste. O homem foi encaminhado para a sede da DIG, onde foi interrogado pelo delegado responsável, Rafael Buosi, e posteriormente conduzido para o plantão policial, onde permanece à disposição da Justiça.