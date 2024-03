M.A.A.T., de 50 anos, conhecido como “Kim” cometeu um homicídio qualificado e ocultação de cadáver em Bálsamo

publicado em 05/03/2024

M.A.A.T., de 50 anos, conhecido como “Kim” cometeu um homicídio qualificado e ocultação de cadáver (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

Um homem procurado foi preso pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, em conjunto com a Polícia Civil de Valentim Gentil e com o apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). M.A.A.T., de 50 anos, conhecido como “Kim” cometeu um homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em 2017, em Bálsamo.

De acordo com a ocorrência, Kim foi condenado a 18 anos de prisão pelo homicídio ocorrido em Bálsamo em 2017 e estava foragido desde janeiro deste ano, quando foi expedido o mandado de prisão em seu desfavor.

A Polícia Civil de Valentim Gentil iniciou as investigações para localizar o paradeiro de Kim, uma vez que ele era morador daquela cidade e também era investigado por tráfico de drogas.

Após um trabalho de inteligência policial, os investigadores de Valentim Gentil descobriram que Kim estava se escondendo em uma propriedade rural próxima à Vila Carvalho, em Votuporanga.

Na tarde de anteontem, foi montado um cerco policial na propriedade rural, com o apoio da DIG e da Dise. Ao perceber a aproximação das equipes policiais, o procurado tentou fugir, correndo por uma área de brejo existente no local. No entanto, ele acabou sendo localizado e preso pelos policiais civis no interior do córrego, sob a ponte da Rodovia Péricles Belini.

Com Kim, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, que foi apreendida para averiguação de sua origem, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas.