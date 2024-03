O caso aconteceu na manhã de anteontem em um posto nas margens da avenida José Marão Filho; vítima foi socorrida com possível traumatismo

Um homem foi socorrido em estado grave após uma briga em um posto de combustível em Votuporanga. O caso aconteceu no dia de anteontem em um posto nas margens da avenida José Marão Filho. A vítima, por sua vez, de 39 anos, foi socorrida com um possível traumatismo craniano.

De acordo com a ocorrência, ainda não foi possível saber o que teria dado início a discussão dos envolvidos no caso, mas o bate-boca se acalorou e os envolvidos partiram para as vias de fato. A vítima levou muitos chutes, socos e pontapés de pelo menos dois outros homens.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontrou a vítima bastante machucada, sendo amparada por sua namorada, que relatou que o rapaz foi agredido por dois homens. Ela ainda disse aos policiais que os golpes atingiram a região da cabeça.

O homem ficou desacordado até a chegada da equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que a socorreu até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. Ele teria sofrido traumatismo craniano e seu estado clínico foi considerado grave.

Após o socorro da vítima, os militares conseguiram prender um dos agressores, um rapaz de 32 anos, que ainda se encontrava nas imediações do posto de combustível.

Ele foi conduzido à Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde recebeu voz de prisão pela autoridade policial. O agressor já possuía outras passagens pela polícia. O segundo envolvido conseguiu fugir.