publicado em 02/03/2024

O caso aconteceu no km 128+50 metros da via entre em uma caminhonete de transporte de animais e um GM/Prisma (Foto: Contribuição/Leitor)

Fernanda Cipriano

Duas pessoas morreram na manhã deste sábado (2) em um acidente na rodovia Péricles Belini em Votuporanga. O caso aconteceu no km 128+50 metros da via entre em uma caminhonete de transporte de animais e um GM/Prisma. Mais uma vítima, que ainda não foi identificada, foi socorrida em estado grave.

De acordo com o apurado pela reportagem, a batida aconteceu por volta das 9h20 da manhã, isso porque os veículos seguiam em sentidos opostos, o GM/Prisma no sentido Votuporanga a Nhandeara, enquanto o caminhão vinha ao contrário. Por motivos que serão esclarecidos pela investigação da Polícia Civil, eles bateram de frente em alta velocidade.

O carro teve perda total com a batida, as vítimas que estavam nele precisaram ser retiradas das ferragens para os primeiros socorros da UR (Unidade de Resgate) e Corpo de Bombeiros. Uma vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.



De acordo com nota emitida pelo hospital, a vítima grave, identificada como A.C.G.M, de 69 anos, deu entrada no Pronto Socorro neste sábado (2), às 10h21 e que passa por atendimento.

As outras duas vítimas, o motorista do caminhão e do carro, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. A funerária removeu os corpos por volta de 11h e foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga. Eles ainda não foram reconhecidos.

A Polícia Rodoviária esteve no local para o registro do boletim de ocorrência e a Perícia para colher as primeiras evidências do caso.

O acidente será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.