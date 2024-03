O crime ocorreu em 20 de março de 2022, na avenida Prestes Maia, e o acusado foi condenado pelo juiz da 2ª Vara Criminal

publicado em 15/03/2024

O crime ocorreu em 20 de março de 2022, na avenida Prestes Maia, no bairro da Estação, zona Sul de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem, identificado como L.F.A.S.S., foi condenado por roubo qualificado e corrupção de menor pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga. O crime ocorreu em 20 de março de 2022, na avenida Prestes Maia, no bairro da Estação, zona Sul de Votuporanga.

De acordo com a denúncia, L.F.A.S.S., junto de P.P.F.O. e o adolescente C.F.S.G.O., roubou um motorista de aplicativo, com uso de arma branca. O trio levou um veículo Ford/Ka, um telefone celular, e a quantia de R$ 450, além de documentos pessoais da vítima.

A vítima, que era motorista de aplicativo, foi acionada para uma corrida na data dos fatos e foi abordada pela quadrilha durante o percurso. Após o roubo, o veículo foi localizado sendo transportado por um caminhão guincho, com dois deles, acompanhando o transporte na cabine do caminhão.

L.F. foi reconhecido pela vítima e por testemunhas como um dos participantes do crime. Em sua defesa, ele negou a participação no roubo, alegou que estava em casa assistindo televisão. No entanto, sua versão não foi corroborada pelas provas apresentadas.

Diante das evidências, o juiz responsável pela decisão considerou o réu culpado pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, aplicando-lhe uma pena total de sete anos de prisão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.