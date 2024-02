Com ele a os militares também apreenderam mais uma porção de maconha e três pés de maconha plantados em um canteiro da casa

publicado em 05/02/2024

Um homem foi preso com três pés de maconha no momento em que usava a droga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de São João das Duas Pontes prendeu um jovem de 21 anos em frente à sua residência, no momento em que ele fazia uso de maconha. Com ele a os militares também apreenderam mais uma porção de maconha e três pés de maconha plantados em um canteiro da casa.

De acordo com a ocorrência, o flagra aconteceu em patrulhamento de rotina, quando os policiais sentiram o cheiro de maconha nas proximidades da residência do suspeito. Ao se aproximarem, notaram o jovem fazendo uso da droga. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito descartou no chão um cigarro de maconha, o que chamou atenção da equipe.

A abordagem revelou não apenas o cigarro descartado, mas também uma porção adicional de maconha pronta para a comercialização, acompanhada de R$100,00 em espécie. A investigação foi aprofundada, levando os policiais a descobrirem nos fundos da residência três pés de maconha plantados em um canteiro, de 170cm, 65cm e 15cm.

A gravidade da situação levou à necessidade da intervenção da Polícia Científica, que foi acionada para documentar a ocorrência e realizar análises detalhadas.