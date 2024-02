A ação aconteceu anteontem pela tarde pelos quatro cantos da cidade, em uma tentativa de amenizar crimes como o de tráfico de drogas

publicado em 02/02/2024

A ação, contou com apoio do helicóptero Águia do CPI-5 de Rio Preto e mobilizou todos os policiais militares (Foto: Divulgação/16º BPMI)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga realizou uma megaoperação com o objetivo de reforçar o combate à criminalidade na cidade. A ação, contou com apoio do helicóptero Águia do CPI-5 de Rio Preto e mobilizou todos os policiais militares em bairros e regiões para coibir o tráfico de drogas, furtos e roubos.

A operação, que teve início anteontem e teve como objetivo uma presença estratégica da Polícia Militar em áreas identificadas como sensíveis às atividades criminosas. A utilização do helicóptero Águia permitiu uma maior abrangência e agilidade nas ações, como uma resposta eficaz por parte das autoridades.

O efetivo policial realizou abordagens a pessoas e veículos, verificações de antecedentes criminais e patrulhamentos intensificados em locais estratégicos. Nenhum flagrante foi efetuado durante a prisão.