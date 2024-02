A ação aconteceu nos bairros Pró-Povo e Jaboticabeiras, regiões onde tiveram um aumento de furtos.

publicado em 02/02/2024

Fernanda Cipriano

Durante uma operação em Votuporanga, a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de um criminoso responsável por uma série de furtos de veículos na cidade e também em toda a região. A ação aconteceu nos bairros Pró-Povo e Jaboticabeiras, regiões onde tiveram um aumento de furtos

De acordo com a ocorrência, as equipes policiais conduziram uma operação, com esforços em imóveis abandonados, onde havia suspeitas de que veículos furtados poderiam estar escondidos.

Durante as diligências, os policiais, com informações sobre motocicletas furtadas circulando na região, adentraram uma casa vizinha aos imóveis sob investigação. Com a autorização do morador, as autoridades encontraram três motocicletas que foram identificadas como produtos de furto.

Além dos veículos, foi localizado e apreendido um chassi com numeração intacta e diversas peças relacionadas a outras motos, sugerindo a prática de desmanche no local. A investigação constatou que um dos chassis pertencia a outra motocicleta furtada na cidade.