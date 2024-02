O flagrante aconteceu na noite do sábado (27), na rodovia Feliciano Sales Cunha, km 502, com os homens ainda foram encontradas munições e arma de fogo

publicado em 30/01/2024

Diante dos fatos foram apresentados na Central da Polícia Civil de Votuporanga, eles foram ouvidos e liberados (Foto: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu durante fiscalização no pré-carnaval de Floreal uma dupla de menores com uma motocicleta com registro de roubo em Tanabi, no dia anterior. O flagrante aconteceu na noite do sábado (27), na rodovia Feliciano Sales Cunha, km 502, com os homens ainda foram encontradas munições e arma de fogo.

De acordo com a ocorrência, a polícia fazia patrulhamento, inicialmente, pela avenida Júlio Vendramel quando viu a motocicleta uma Honda/Titan sem as placas, com dois homens. Foi dado sinal de parada, porém a dupla fugiu com a moto, na rodovia Feliciano Sales Cunha os dois caíram da motocicleta e tentaram fugir a pé para uma mata.

Eles foram acompanhados e precisou de força física para contê-las, além do uso de algemas. A dupla foi identificada como E.F.F. e A.G.M.S., ao realizar busca pessoal, com o passageiro foi localizado uma munição de calibre .38 de marca CBC intacta e uma quantia de R$102 em espécie, com o condutor nada de ilícito foi localizado, realizado pesquisa do chassi retornou como a pertencente ao emplacamento como produto de roubo em data anterior.

Indagados sobre a motocicleta os indivíduos confessaram a prática de roubo da na cidade de Tanabi, juntamente com um outro indivíduo e a utilização de uma arma de fogo.