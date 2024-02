A vítima, identificada J. de J. M., de 26 anos, teria cobrado do autor uma dívida de drogas de R$ 30 e como resposta foi agredido

publicado em 30/01/2024

Fernanda Cipriano

Um morador de Votuporanga foi socorrido às pressas depois de levar uma facada. O caso aconteceu na noite do sábado (27), na rua Alvim Algarve, no bairro Estação, zona Sul da cidade. A vítima, identificada J. de J. M., de 26 anos, teria cobrado do autor uma dívida de drogas de R$ 30 e como resposta foi agredido.

De acordo com a ocorrência, o caso teria acontecido após uma discussão por cobrança de uma dívida no valor de R$ 30. Os ânimos se acaloraram, quando, por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil de Votuporanga, o autor, que foi identificado como M. C. L., partiu para cima da vítima e agrediu com golpes de facada.

A agressão atingiu o peito esquerdo de J. de J. M., que foi socorrido às pressas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Militar foi acionada e fez o registro da ocorrência.

De acordo com nota emitida pelo hospital votuporanguense, a pedido do A Cidade, J. de J. M., de 26 anos, deu entrada no Pronto Socorro no sábado (27), vítima de lesão por arma branca e até o fechamento desta edição segue internado.