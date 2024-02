Ambos foram vistos na rua João Vilar Pontes, nas proximidades da Arena Plínio Marin, com invólucros de cocaína para tráfico na cidade. J.B.S e M.C.S.N., de 24 anos, já eram conhecidos nos meios policiais

publicado em 30/01/2024

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um casal por tráfico de drogas (Foto: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante um casal por tráfico de drogas. Ambos foram vistos na rua João Vilar Pontes, nas proximidades da Arena Plínio Marin, com invólucros de cocaína para tráfico na cidade. J.B.S e M.C.S.N., de 24 anos, já eram conhecidos nos meios policiais.

De acordo com a ocorrência, a polícia fazia patrulhamento pelo bairro, quando visualizou o casal em um VW/Gol, de cor vermelha, em atitude suspeita. Na sequência, a equipe viu a dupla, que já era conhecida no meio, e realizou um acompanhamento do veículo, o motorista tentou fugir e jogou um saco com pacotes de cocaína.

Mesmo com a tentativade fuga, eles foram abordados e o saco com a droga resgatada. A polícia realizou uma abordagem no carro e nada foi encontrado, foi quando a mulher confessou ter mais drogas na residência do casal.

Por lá, os militares encontraram mais uma porção grande de cocaína e meio tijolo de maconha. Além de balança e todos os apetrechos utilizados para fazer a embalagem da droga. Ainda foram apreendidos celulares.