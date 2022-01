A reunião acontece nesta sexta-feira (07), a partir das 9h30, no Sindicato Rural de Votuporanga, com a apresentação e junção de ideias da Patrulha Rural

publicado em 06/01/2022

A Polícia Militar e a Polícia Ambiental realizarão uma reunião com produtores rurais de Votuporanga para o início do projeto Vizinhança Solidária (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar e a Polícia Ambiental de Votuporanga lançaram um comunicado convocando os produtores rurais do município para uma reunião que tratará sobre o programa “Vizinhança Solidária”, que está sendo implementado no município. O encontro está marcado para esta sexta-feira (07), às 9h30, no Sindicato Rural de Votuporanga e lá os proprietários rurais poderão dar sugestões e entender o método de patrulha.Segundo o Capitão da 3ª CIA de Votuporanga, André Navarrete, o projeto já se iniciou com o mapeamento que está sendo realizado com o cadastro das coordenadas geográficas de cada residência na área rural.“O objetivo é aumentar a interação entre propriedades através da Vizinhança Solidária, aumentar o patrulhamento nessa área rural e também auxiliar a chegada da viatura policial até o local. Com esse mapeamento conseguimos fazer com que a equipe policial chegue de forma muito mais rápida até o local. Isso é um grande diferencial, porque conseguimos fazer esse deslocamento rápido da viatura policial até a área rural”, explicou.Para esta reunião, o Capitão explica que é importante os moradores participarem para que entendam o que está sendo realizado e como poderão ajudar com a própria segurança.“Eles irão entender o que está sendo feito e eles vão colaborar conosco com a realidade deles, apresentando sugestões, ideias do que eles pretendem e entender o que está sendo feito, entender de forma geral, que eles possam participar da segurança deles”, completou.No projeto Vizinhança Solidária, são criados grupos de Whatsapp para facilitar também a interação e troca de informações visando a segurança. “O que não substitui o 190, ele serve como fonte de informações para a PM, com o reconhecimento de pessoas e veículos suspeitos, informações sobre crimes que aconteceram e auxiliar”, afirmou o Capitão.O programa ‘Vizinhança Solidária’ fará parte também da “Patrulha Rural”, que será lançada também amanhã, com a presença do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e do prefeito Jorge Seba (PSDB), além de autoridades militares e civis da cidade e do estado, como o comandante geral da Polícia Militar Ambiental, Coronel Motooka.Na ocasião, será realizada a entrega das viaturas que serão utilizadas no patrulhamento rural, por meio de um convênio com o Governo do Estado através da Atividade Delegada com a Polícia Ambiental, além da entrega de mais duas viaturas para a Força Tática da Polícia Militar.