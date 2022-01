As causas do acidente ainda são desconhecidas e investigadas pela Polícia Civil

publicado em 15/01/2022

A vítima é de Votuporanga, horários de velório e sepultamento ainda não foram definidos (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm motorista de caminhão de Votuporanga morreu no início da noite desta sexta-feira (14) em um acidente nas proximidades de Mirassol. José Francisco da Silva dirigia um caminhão quando bateu na passarela da rodovia Washington Luís, no km 451.De acordo com o apurado, o votuporanguense seguia sentido capital-interior quando por motivos que ainda são desconhecidos ele saiu da pista e atingiu os suportes de sustenção da passarela, que teve a estrutura afetada.O corpo de José Francisco da Silva, muito conhecido como Chicão, até o fechamento desta matéria ainda não tinha sido liberado para a família e segue sendo examinado no IML de São José do Rio Preto.