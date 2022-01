O crime aconteceu nesta sexta-feira (21), na rua Rio Madeira, na zona Norte de Votuporanga

publicado em 21/01/2022

O homem identificado como "Saci" foi socorrido em estado grave (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMais um homem foi baleado em Votuporanga, desta vez no bairro Conjunto Habitacional Brisas Suaves. O crime aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (21), na rua Rio Madeira esquina com a Rio Solimões.De acordo com as informações iniciais apuradas pelo A Cidade no local, havia um grupo de rapazes sentados frente a uma residência, quando uma dupla em uma moto passou e efetuou diversos disparos, que acertaram a vítima, identificada como Tiago Bernardino da Silva, de 19 anos, conhecido como "Saci".O rapaz foi atingido na região frontal da cabeça e no braço, foi socorrido por uma unidade policial às pressas, em estado grave, para o Mini-Hospital do Pozzobon e deve ser encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.A Polícia Militar está no local para o registro do boletim.Mais informações em instantes.