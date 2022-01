Crime ocorreu durante um churrasco entre amigos, que terminou em tragédia

publicado em 22/01/2022

Crime ocorreu durante um churrasco entre amigos nesta sexta-feira (Foto: Redes sociais)

Da redação

Um jovem de Valentim Gentil foi morto ao tentar impedir uma briga de casal, durante um churrasco entre amigos na noite de sexta-feira (21). Jackson Souza dos Santos, de 33 anos, levou uma facada no peito e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as informações iniciais, um homem, identificado até o momento como Luiz Carlos, teria discutido com sua esposa durante um churrasco na casa de amigos. Após ser expulso do local, o acusado voltou momentos depois, já armado com uma faca, e partiu para cima da vítima, que tentou fugir, mas acabou sendo alcançada e atingida.

Jackson chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e, até o momento, ainda não foi liberado para velório e sepultamento.

O acusado do crime foi encontrado momentos depois e preso pela Polícia Militar. De acordo com informações ainda extraoficiais, ele já respondeu por outro homicídio e no momento da prisão portava uma porção de cocaína.