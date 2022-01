A prisão aconteceu após mais de um ano de investigações, que iniciaram em Votuporanga

publicado em 06/01/2022

A Dise de Votuporanga prendeu o maior traficante de anabolizantes do Estado de São Paulo, que abastecia o país todo (Fotos: DIse) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



Após mais de um ano de investigações sobre o esquema de vendas de anabolizantes em Votuporanga, que se alastrou pelo Estado de São Paulo e desdobrou para o país todo, os policiais conseguiram prender o chefe do esquema criminoso, T.A.de.O., conhecido como Rato, que morava em um apartamento de luxo no bairro Morumbi, na capital.



De acordo com a ocorrência, a investigação teve início com a apreensão de uma caixa com ampolas de anabolizantes enviada por meio de transportadora, na cidade. Após isso, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Votuporanga e Parisi, onde ocorreram consideráveis apreensões de anabolizantes, receituário médicos, aparelhos celulares e demais petrechos.



Aprofundadas as investigações, foi localizado o núcleo central do esquema criminoso de anabolizantes, onde se descobriu que se tratava de uma organização criminosa centrada no Estado com logística que abastecia o Brasil inteiro.



Com isso, foram identificados os principais sujeitos atuantes na empreitada delituoso e expedidos os respectivos mandados de prisão preventiva.



A primeira prisão aconteceu em Votuporanga e as demais se deram na capital Paulista e foram parar até no Litoral, onde Rato, acabou tendo o endereço identificado pelos policiais, vez que passava temporada das festividades de fim de ano no litoral paulista, em um condomínio de luxo fechado.



Na posse do mandado de prisão preventiva, Rato foi abordado enquanto voltava de sua estadia na praia, em uma BMW X6, para São Paulo, de onde comandava todo o esquema e realizava o envio de anabolizantes pelos Correios.



Rato foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba, onde foram elaborados os procedimentos de Polícia Judiciária.

Foragida

Além de Rato, uma mulher, identificada como L.B.S., encontra-se foragida, mas com mandado de prisão preventiva já expedido pelo Poder Judiciário. Ela era responsável pelo acompanhamento das mercadorias enviadas aos clientes através dos códigos de rastreio.



Estima-se que somente L.B.S. enviava mais de 100 códigos de rastreio por dia, ou seja, só ela era responsável pelo envio diário de mais de 100 embalagens contendo anabolizantes.



Até o momento, a investigação conta com dois presos, um o chefe do esquema e o outro um dos de seus revendedores, de Votuporanga, além de uma mulher foragida com prisão preventiva decretada.

De acordo com a polícia, as investigações continuam para a identificação de novos personagens, tanto na cidade quanto na capital.