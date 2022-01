Josnir José de Lima, proprietário do Supermercado do Povo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

publicado em 07/01/2022

Josnir José de Lima morreu após capotar o veículo que dirigia na rodovia Péricles belini (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Um comerciante de Cardoso morreu após capotar com o veículo que dirigia na rodovia Péricles Belini, nas proximidades da entrada da Vila Alves, na noite de quinta-feira (6). Josnir José de Lima, proprietário do Supermercado do Povo, será sepultado no final da tarde desta sexta-feira (7).

De acordo com o registro policial, Josnir seguia pela pista quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle do veículo, capotou e caiu em uma ribanceira após bater em uma árvore às margens da Rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local, mas o comerciante não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

A Polícia Científica foi acionada e agora apura o que pode ter provocado o acidente. Josnir era uma pessoa muito querida em Cardoso. Ele deixa a esposa Ângela e o filho Mario Antônio.