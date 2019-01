As vítimas foram socorridas pela equipe do Samu de Votuporanga e encaminhadas para a Santa Casa

publicado em 08/01/2019

O acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão (Foto: A Cidade)

Da redação

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão registrado na tarde desta terça-feira na avenida República do Líbano em Votuporanga. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações da polícia, a condutora da motocicleta de 31 anos seguia pela avenida República do Líbano sentido bairro centro com o passageiro, um garoto de 17 anos, quando colidiu com o caminhão que seguia pelo mesmo sentido da via.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para prestar atendimentos. A mulher de 31 anos foi socorrida com ferimentos graves e imobilizada, já o menino foi socorrido com ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga. O motorista do caminhão não ficou ferido.

A Santa Casa de Votuporanga informa que G.A.S.D., de 31 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta terça-feira (8/1), às 15h07, vítima de acidente. Ela passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. D.S.T., de 17 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta terça-feira (8/1), às 15h24, vítima de acidente. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável.