A Polícia Militar de Votuporanga conta atualmente com cerca de 70 policiais militares trabalhando por mês na cidade

publicado em 16/09/2017

Edson Fávero, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Votuporanga fez um balanço da criminalidade no município (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da Redação





A Polícia Militar de Votuporanga conta atual mente com cerca de 70 policiais militares trabalhando por mês na cidade. De acordo com o capitão da PM, Edson Fávero, comandante da 3ª Companhia de Polícia de Votuporanga, são, em média, 30 policiais por dia que se revezam para atender as ocorrências no município. O número representa um policial para cada 1.325 habitantes, uma média bem abaixo do indicado pela ONU, que seria um policial para cada 450 habitantes.

De acordo com a ONU, a meta só seria atingida, no entanto, se houvesse uma redistribuição de todo o efetivo pelos estados. De 27, são 17 unidades federativas que estão abaixo da média.

Em Votuporanga, o capitão Fávero explicou que em média, o efetivo trabalha em dois turnos, sendo 10 em cada um. “Além deles, contamos com oito policiais da Atividade Delegada e mais quatro policiais da Diária Especial de Jornada. Com o atual efetivo, consigo colocar uma viatura em cada subsetor, para cada 30 mil habitantes da cidade”, explicou o capitão.

O comandante da Companhia de Votuporanga apontou que o maior índice de ocorrências registradas no município é em relação ao trânsito. “O trânsito é o que mais ocupa o nosso efetivo e temos ainda a contribuição de 18 agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança”, afirmou Edson Fávero.

Criminalidade

Em relação ao combate as ações criminosas na cidade, o comandante informou que são efetuadas de 50 a 60 prisões todos os meses. De acordo com dados da Polícia Militar de Votuporanga, foram realizadas 59 prisões de criminosos em flagrante delito e procurados pela Justiça somente no mês passado.

“Sabemos que a questão de insegurança que paira em todos os lugares é bastante intensa por diversos motivos. A nossa função é prestar segurança para a comunidade, que é o policiamento preventivo, e nós temos desempenhado muito bem”, esclareceu o capitão.

Ele ainda disse que se sensibiliza com as pessoas das periferias vítimas da criminalidade e afirmou que tem um carinho especial por elas. “Tenho uma atenção muito especial pelas pessoas menos favorecidas e sensibiliza muito cada ocorrência registrada nesses locais, porque são as únicas coisas que eles têm e nada tem limite para criminosos em situação de entorpecentes e que são soltos”, afirmou o comandante da 3ª Companhia de Polícia de Votuporanga.

O capitão afirmou que as Audiências de Custódia e a fragilidade da legislação geram desconforto. “Infelizmente, dezenas deles são soltos no momento da prisão por pagamento de fianças ou no dia seguinte. Esse ‘voto de confiança’ passado pela Justiça a esses criminosos é um ‘cheque em branco’ para que voltem às ruas e continuem a praticar crimes”, afirmou o capitão Edson Fávero, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Votuporanga.