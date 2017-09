O acidente foi registrado na rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Floreal e Magda

publicado em 14/09/2017

A informação é que a ocorrência envolveu um fusca com placa de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente foi registrado logo no início desta manhã na rodovia Feliciano Sales Cunha, no km 523, entre Floreal e Magda. Segundo informações, uma pessoa morreu no local do acidente. A informação é que a ocorrência envolveu um fusca com placa de Votuporanga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de Nhandeara, atende a ocorrência. A Polícia registra o boletim de ocorrências.