publicado em 15/09/2017

O jovem foi ouvido na Central de Flagrantes de Votuporanga e liberado em seguida, já a moto ficou apreendida (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) de Votuporanga recuperou uma moto furtada durante patrulhamento pelo Distrito Industrial II. O indivíduo que estava pilotando o veículo foi abordado e identificado como D.V.B., de 23 anos. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi ouvido e liberado em seguida.

O flagrante foi realizado pela avenida Augusto Aparecido Arroyo Marchi, localizada no Distrito Industrial II, em Votuporanga. A equipe da ROCAM, composta pelos cabos Robson Luis e De Paula, avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta Falcon, de cor vermelha, ostentando a placa de outra moto de característica e modelo diferentes, sendo o mesmo abordado em seguida.

Durante a abordagem, os policiais constataram que a numeração do chassi e motor estavam raspados, sem chaves e com ignição ligada direta, sendo possível produto de furto. Ao ser questionado, o condutor da moto, identificado como D.V.B., de 23 anos, informou ter adquirido o veículo no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, com alguns indivíduos que frequentam o local aos domingos.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde um Boletim de Ocorrência de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor foi registrado. O jovem foi ouvido e liberado em seguida, já a moto ficou apreendida.

A ocorrência contou com o apoio da equipe da Força Tática, composta pelo sargento Martinez, cabos Leandro e Dutra, e soldado Diaz.