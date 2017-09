M.C.L.M., de 19 anos, possuía uma “fábrica de notas” dentro de casa; ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

publicado em 15/09/2017

A Polícia Militar apreendeu R$ 10 mil em notas falsas em Fernandópolis (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga, com o apoio da Polícia Militar de Fernandópolis, prendeu um jovem com R$ 10 mil em notas falsas em Fernandópolis. Identificado como M.C.L.M., de 19 anos, o rapaz foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal de Jales e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento da PM pelo município de Fernandópolis. A equipe do Comando de Força Patrulha de Votuporanga, composta pelo tenente Cavalari e cabo Guilherme, se deparou com um casal, M.C.L.M., de 19 anos, e B.V.G.B., de 16 anos, andando em via pública. O rapaz, ao perceber a presença policial, fugiu e abandonou a sacola que carregava, mas foi perseguido e abordado imediatamente pelos policiais.

Dentro da sacola que o jovem carregava, a equipe encontrou 443 notas de R$ 20 em papel, todas falsas, totalizando R$ 8.860. Em seguida, a PM se dirigiu para o local onde ambos afirmaram que estaria a “fábrica das notas”. Dentro da casa, foram localizados máquina que imprimia o dinheiro e várias notas já impressas, além de apetrechos para fabricação do dinheiro.

Diante dos fatos, os dois jovens foram conduzidos para a delegacia da Polícia Federal de Jales. Durante elaboração do Boletim de Ocorrência, foi constatado que o rapaz é procurado pela Justiça do Mato Grosso pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte, e também possuía várias passagens pela polícia por tráfico de drogas. Sendo assim, M.C.L.M. foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde cumprirá a pena pelo crime de latrocínio, ocorrido em 2014 na cidade de Aparecida do Tabuado, e pelo crime de moeda falsa.