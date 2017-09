C.E.S.B., de 19 anos, passa por cirurgia neste momento, segundo a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 12/09/2017

As três vítimas do acidente passam por atendimento médico no hospital (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Da redação

C.E.S.B., de 19 anos, vítima do grave acidente de trânsito, envolvendo duas motos, registrado na noite de ontem, por volta das 21h20, no cruzamento das ruas Copacabana e das Avencas, passa por cirurgia neste momento, segundo a Santa Casa de Votuporanga. Ele deu entrada no Pronto Socorro do hospital às 22h20, desta segunda-feira (11).

G.B.M., de 54 anos, que deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa, vítima do mesmo acidente, passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável. O estado de saúde de K.D.B.Z., de 13 anos, passageiro de uma das motocicletas, que deu entrada no Pronto Socorro por volta da 1h11, é estável e ele passa por atendimento médico.

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram socorridas, sendo uma delas transportada pela Unidade de Suporte Avançado, a USA, do SAMU.

Segundo informações, a ocorrência foi registrada após duas motocicletas colidirem frontalmente. Um carro teria se envolvido no acidente, atropelando uma das vítimas e evadindo-se do local sem prestar socorros. A ocorrência será investigada pela polícia.