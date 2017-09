Polícia

Jovem que traficava perto de bar é preso pela Força Tática no São João

J.S.R.G., de 19 anos, foi preso com certa quantia de entorpecentes e dinheiro próximo do bar do Padre Marcelo, no bairro São João

publicado em 14/09/2017

O rapaz foi conduzido para a sede da DISE e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste (Foto: Divulgação/Polícia Militar) Aline Ruiz A Força Tática de Votuporanga combateu mais uma vez o tráfico de drogas em Votuporanga nesta quarta-feira (13). Desta vez, o rapaz, identificado como J.S.R.G., de 19 anos, foi preso com certa quantia de entorpecentes e dinheiro próximo do bar do Padre Marcelo, localizado no bairro São João. Ele foi conduzido para a sede da DISE e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste. O flagrante aconteceu durante patrulhamento da FT pelo bairro São João. Em determinado momento, a equipe, composta pelo sargento Freitas, cabo Thiago e soldados Edwaldo e Frederich, avistou um indivíduo em atitude suspeita próximo a uma bicicletaria, sendo o mesmo abordado em seguida. Durante a busca pessoal, foi localizada com o rapaz, identificado como J.S.R.G., de 19 anos, grande quantidade de dinheiro e uma porção de maconha. Os policiais seguiram então para a residência do infrator, já que, segundo informações, o jovem guardava os entorpecentes na casa onde morava com seus avós e comercializava entorpecentes em um ponto próximo ao bar do Padre Marcelo. Na casa, foram localizados um tablete de maconha e várias porções da mesma droga já embaladas em prontas para a venda. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o rapaz, sendo o mesmo conduzido para a sede da DISE. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.

