W.R.S. foi detido pela equipe da Força Tática de Votuporanga e encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 12/09/2017

Na edícula abandonada os policiais apreenderam um total de 0,568 kg de maconha (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu mais um indivíduo por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (12), no bairro Umuarama. Identificado como W.R.S., de 21 anos, o rapaz foi encaminhado para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O flagrante só foi possível devido a uma denúncia realizada via 190 de que um jovem, morador do bairro Umuarama, estaria comercializando drogas em frente a sua residência. Sendo assim durante patrulhamento pelas ruas da cidade, a equipe da FT, composta pelo sargento Martinez; cabos Leandro e Dutra e soldado Dias, conseguiu abordar W.R.S., de 21 anos, em frente o endereço citado pela testemunha.

Durante busca pessoal, foi localizado com ele um aparelho celular, a quantia de R$ 23 em dinheiro e duas porções de maconha. Logo em seguida, durante busca no interior da casa, foram localizados uma faca e um isqueiro, ambos com resquícios de maconha. Questionado, o rapaz confessou a prática do tráfico, informando ainda que a droga estaria escondida em uma edícula abandonada, localizada no quintal de sua casa. No local, foram apreendidas um total de 0,568 kg de maconha.

Diante dos fatos, W.R.S. recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DISE de Votuporanga, onde o delegado Antônio Marques do Nascimento determinou o recolhimento do indiciado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça.