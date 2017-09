O acidente foi registrado na SP-310 por volta das 6h10; J.J.A., de 23 anos conduzia um Fusca com placas de Votuporanga

publicado em 14/09/2017

A Polícia Militar Rodoviária está no local para registrar a ocorrência (Foto: Reprodução internet)

Da redação

Um homem, J.J.A., de 23 anos, natural do Maranhão, morreu na manhã desta quinta-feira em um acidente registrado por volta das 6h10. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, J.J.A., conduzia um Fusca, com placas de Votuporanga, no sentido Magda-Nhandeara, quando colidiu frontalmente com um caminhão que trafegava no sentido contrário da via.

Neste momento, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, faz a retirada do corpo das ferragens. D.C.S., de 49 anos, condutor do caminhão não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária está no local para registrar a ocorrência. (Colaborou Gabriele Reginaldo)