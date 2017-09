Aline Ruiz





Uma jovem de 22 anos, P.F.S., foi esfaqueada pelo ex-marido, B.R.S., de 28 anos, após uma discussão sobre a pensão alimentícia de seus filhos. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (12), no bairro Pozzobon, em Votuporanga. A Polícia Militar foi acionada e todos os envolvidos na confusão foram ouvidos. O autor das facadas, porém, não foi localizado e a vítima passa bem.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a discussão teve início em contato telefônico que P.F.S. fez com a atual mulher de B.R.S., identificada como J.B.N., de 26 anos. As duas teriam discutido sobre a pensão alimentícia dos filhos da vítima com o autor do crime. Durante a confusão, a vítima decidiu ir até a casa do ex-marido.

Segundo a jovem, quando chegou ao local, outras mulheres, que seriam vizinhas do casal, estavam na residência, e outra discussão teve início. Ainda segundo consta no B.O., em determinado momento, B.F.S. apareceu e teria empurrado a vítima, que caiu e levou um golpe de faca nas costas. A jovem ferida foi socorrida pelo atual marido, que estaria esperando do lado de fora da casa, e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi medicada. Em contato com B.F.S., o mesmo confirmou a versão relatada pela vítima.

A atual mulher do autor das facadas, J.B.N., foi até a Central de Flagrantes após a discussão e relatou a sua versão. Ela disse que P.F.S. teria chegado em sua casa de moto, acompanhada pelo atual marido, os quais teriam invadido o quintal de sua residência, oportunidade em que suas vizinhas foram até o local e a trancaram J.B.N. dentro de casa junto com seus filhos. Em seguida a confusão teve início.

Em determinado momento, relatou J.B.N., a porta de sua casa foi aberta e a mesma foi comunicada pelas vizinhas que o atual marido da jovem que levou uma facada ameaçou voltar para matá-la com uma arma de fogo, motivo pelo qual a mesma resolver ir até a Central de Flagrantes para registrar um B.O.