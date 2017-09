J.J.N. e D.N.S. foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permanecem à disposição da Justiça

publicado em 13/09/2017

O flagrante foi realizado após uma denúncia de que dois indivíduos estariam furtando laranjas em um sítio de Álvares Florence (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Dois homens foram presos nesta terça-feira (12) por furtar sacos de laranjas em um sítio de Álvares Florence. J.J.N. e D.N.S. foram conduzidos pela Polícia Militar daquela cidade para a delegacia local e posteriormente para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permanecem à disposição da Justiça.

O flagrante foi realizado após uma denúncia de que dois indivíduos estariam furtando laranjas em um sítio de Álvares Florence. Chegando ao local, a equipe da PM, composta pelo sargento Nilton e cabo Fabiana, conversou com o dono da propriedade, que passou a características dos autores do crime, e deu início ao patrulhamento pelas redondezas.

Em determinado momento, os policiais conseguiram localizar um dos autores, identificado como J.J.N, que estava caminhando pela rua. Posteriormente, a equipe encontrou o outro infrator, D.N.S., que estava em sua residência.

Ao serem questionados, ambos confessaram que estavam tentando furtar 222 laranjas. Eles disseram que colocaram as frutas em dois sacos para levar para as suas casas se o dono do local não percebesse.