O animal poderá perder um dos olhos devido às agressões que sofreu; a Polícia Civil de Votuporanga está acompanhando o caso

publicado em 13/09/2017

A cachorrinha sofreu graves ferimentos no olho e também teve uma de suas pernas quebradas pelo seu dono (Foto: Reprodução/Facebook)

Aline Ruiz

Um homem, morador do bairro Colinas de Votuporanga, foi multado pela Polícia Ambiental nesta quarta-feira (13) por maus-tratos. Ele deverá pagar R$ 3 mil por atirar com um estilingue bolinhas de gude em sua cachorra, que sofreu graves ferimentos no olho. A Polícia Civil está acompanhando o caso e o agressor deverá ser intimado para prestar esclarecimentos.

O crime aconteceu no último sábado (9) quando uma das protetoras de Votuporanga, Sandra Valéria, recebeu uma denúncia anônima relatando os fatos que haviam acontecido com o animal. Além de ter atirado bolinhas de gude na cachorra, o homem também teria quebrado uma de suas patas e jogado limão e sal no olho ferido da cachorra.

A população de Votuporanga ficou comovida com o caso, que também gerou bastante revolta. Outros voluntários pedem que os outros animais que vivem na casa do home sejam retirados do local, pois temem que eles sofram algum tipo de crueldade também

A cachorra vítima da agressão foi resgatada e encaminhada para uma clínica veterinária Vida Animal, onde foi internada e medicada. Ela poderá perder um dos olhos, mas passa bem. O valor gasto com os cuidados do animal foi de R$ 1.500,00, por isso, alguns voluntários estão solicitando doações de qualquer quantia para ajudar a pagar os gastos.

As contribuições podem ser feitas na Vida Animal, que fica na rua Itacolomi, 3881, ou por depósito bancário, na conta da Caixa Econômica Federal: Agência 0364/Operação 013/Conta Corrente 0107112-4/Nome Vinícius Curti Rodrigues.