L.B., de 46 anos, foi conduzido para o 2º DP de Votuporanga e liberado em seguida, mediante ao pagamento da fiança arbitrada

publicado em 12/09/2017

A equipe da ROCAM de Votuporanga localizou dentro do quarto do rapaz sete munições intactas de revólver calibre 38 (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) deteve na tarde desta terça-feira (12) uma pessoa por posse ilegal de munição, na Zona Norte de Votuporanga. Identificado como L.B., de 46 anos, o homem foi conduzido para o 2º Distrito Policial de Votuporanga e liberado em seguida, mediante ao pagamento da fiança arbitrada.

O flagrante foi realizado após uma denúncia de que um indivíduo possuía em sua residência, localizada no bairro Célio Honório, em Votuporanga, uma arma de fogo irregular. Diante dos fatos, a equipe da ROCAM, composta pelos cabos Modesto e Rodrigo, foi até o local e localizou no quarto do homem sete munições intactas de revólver calibre 38.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indivíduo, sendo o mesmo conduzido para o 2º DP, onde a delegada Karina Tirapeli ratificou a prisão, arbitrando fiança no valor de R$ 937, que foi paga pelo homem, que foi liberado em seguida.