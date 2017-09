A colisão foi entre duas motos no cruzamento das ruas Copacabana e das Avencas, por volta das 21h20

publicado em 12/09/2017

(Foto: A Cidade)

Da redação

As equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência se mobilizaram na noite de ontem, por volta das 21h20, para atender um grave acidente no cruzamento das ruas Copacabana e das Avencas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas foram socorridas, sendo uma delas transportada pela Unidade de Suporte Avançado, a USA, do SAMU.

Segundo informações, a ocorrência foi registrada após duas motocicletas colidirem frontalmente. Um carro teria se envolvido no acidente, atropelando uma das vítimas e evadindo-se do local sem prestar socorros.

Um homem, de 54 anos, condutor de uma das motos, foi atropelado após a colisão, socorrido com fratura exposta do fêmur pela USA, e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. O outro condutor, de 19 anos, foi socorrido com escoriações e encaminhado pelo SAMU para a Santa Casa. Já um passageiro, de 13 anos, foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA.

A ocorrência será investigada pela polícia.