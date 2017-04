Pesquisa foi realizada por meio do Banco Nacional de Mandados de Prisão; São José do Rio Preto é a primeira da lista

publicado em 02/04/2017

O número de mandados de prisão sem cumprimento em Votuporanga é o menor da região Foto: Arquivo/A Cidade

Aline Ruiz

O número de mandados de prisão sem cumprimento em Votuporanga é o menor da região se comparado ao índice populacional das principais sedes de comarca. O total é de 268 pessoas que estão foragidas da Justiça. A informação é do Banco Nacional de Mandados de Prisão, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A primeira cidade da lista é São José do Rio Preto, com 4.292. Já Fernandópolis vem logo atrás, sendo esta a comarca com maior número de foragidos se comparado ao índice populacional. São 452 prisões para serem cumpridas.

Outro município que também chama atenção é Cardoso, que conta com 129 mandados ainda sem cumprir.





Sistema

O Sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) tem a finalidade de facilitar o conhecimento por qualquer pessoa e o cumprimento de diligências por parte das autoridades policiais, assim como auxiliar os juízes no exercício de sua jurisdição. Este é alimentado através de um WebService e tem a finalidade de disponi-bilizar a consulta e a recepção dos mandados de prisão.