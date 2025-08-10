Santa Casa adquire equipamento de ultrassom com emenda de Celso Russomanno

publicado em 12/08/2025

A Santa Casa de Votuporanga deu mais um importante passo em direção à modernização de seus serviços com a aquisição de um equipamento de Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica, tecnologia de ponta que amplia a precisão e a qualidade dos exames cardiológicos realizados na Instituição.O investimento, no valor de R$ 288.017,12, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado Celso Russomanno, cujo apoio tem sido fundamental para fortalecer a estrutura e a qualidade do atendimento oferecido pela Santa Casa.A cardiologista Dra. Bernadete Figueira Campos Barth foi responsável pelo treinamento da equipe médica e destacou os principais benefícios clínicos da nova tecnologia. “Esse equipamento nos permite fazer exames detalhados do coração de forma rápida e segura. Com ele, conseguimos observar como o coração está funcionando, identificar alterações nas válvulas e detectar doenças cardíacas em adultos e também em bebês, especialmente os recém-nascidos internados na UTI. Sem dúvida, é um grande reforço para o diagnóstico e o cuidado com nossos pacientes.”O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, também ressaltou a importância do investimento. “A chegada desse ultrassom representa um grande avanço para a nossa Instituição. Ele permitirá diagnósticos mais rápidos, precisos e seguros, beneficiando diretamente nossos pacientes. Somos gratos ao deputado Celso Russomanno por destinar recursos fundamentais para a melhoria da saúde de Votuporanga e região”, destacou.A aquisição deste novo equipamento reforça o compromisso da Santa Casa com a qualidade no atendimento, a valorização de seus profissionais e o investimento contínuo em inovação, sempre com foco no cuidado humanizado e na excelência dos serviços prestados à população.