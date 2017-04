Elas foram encaminhadas para o pronto socorro da Santa Casa, onde receberam atendimento médico

publicado em 15/04/2017

Da Redação

Na tarde desta sexta-feira (14), um acidente foi registrado na rodovia Miguel Jabur Elias, próximo ao distrito de Simonsen. O condutor teria perdido o controle e o veículo saiu da pista no quilômetro 5 da rodovia. Elas foram encaminhadas para o pronto socorro da Santa Casa, onde receberam atendimento médico.

A unidade do Samu e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga estiveram no local para atender as vítimas. Uma das crianças, de dois anos, estava com fratura na perna. A Polícia Rodoviária e o DER também estiveram no local do acidente.