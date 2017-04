Segundo polícia, teste do bafômetro constatou que motorista estava bêbado; ele foi preso em flagrante e levado para a cadeia

publicado em 01/04/2017

Acidente foi na rodovia Euply Jalles em Palmeira d'Oeste (Foto: Notícias Noroeste)

Uma mulher de 52 anos morreu após sofrer um acidente na rodovia Euphly Jalles, na sexta-feira (31), em Palmeira d’Oeste (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, uma família seguia de carro na rodovia no sentido São Francisco a Palmeira d’Oeste, quando um animal teria cruzado a pista e ao tentar desviar o motorista perdeu o controle da direção e capotou.

A passageira Claudelice Basílio Alves não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Além dela, havia outras três pessoas no carro. O motorista, José Maria Pereira Leandro, de 39 anos, e os passageiros, Ricardo Pereira Leandro, 26, e Axel Alves Venâncio, 19.

Segundo a polícia, foi feito o teste do bafômetro no motorista e constatado que ele estava embriagado. O motorista foi levado à delegacia de Jales (SP) e o delegado de plantão decretou prisão em flagrante por embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado para a cadeia de Santa Fé do Sul (SP).