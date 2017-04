A colisão aconteceu no cruzamento da rua Das Bandeiras com a avenida Antônio Augusto Paes

As causas exatas do acidente serão apontadas posteriormente pela Polícia Científica Foto: A Cidade

Da Redação

No fim da tarde desta segunda-feira (3) um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida. A colisão aconteceu no cruzamento da rua Das Bandeiras com a avenida Antônio Augusto Paes.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar de Votuporanga, a moto seguia pela avenida e ultrapassou o sinal vermelho, atingindo em cheio o veículo que trafegava pelo cruzamento. O motociclista, Igor da Cunha Alves, morador de Fernandóolis, sofreu apenas ferimentos leves, foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa.