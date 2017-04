De acordo com os moradores, o local se transformou em uma mata abandonada

publicado em 01/04/2017

Os moradores encaminharam um ofício, com fotos, para a Prefeitura de Votuporanga

Preocupados com Parque Municipal Bosque das Nações, moradores de diversos bairros solicitaram ao prefeito um projeto de preservação e reparos nos alambrados em torno do local conhecido como Mata dos Macacos.

De acordo com os moradores, o local se transformou em uma “mata abandonada, onde muitas espécies de árvores nativas agonizam para não morrer”. Eles acreditam que a valiosa fonte de oxigênio da mata natural se transformará “em uma simples capoeira, engolida pelos cipós”.

A solicitação é para que o município faça um amplo estudo ambiental da mata. O intuito, acrescentaram, é a realização de um controle das ervas daninhas para a preservação da mata. “Ressaltamos que esta mata é a maior reserva ambiental e o maior pulmão de oxigênio natural de nossa cidade”, destacam.

Outro pedido é para que a Prefeitura limpe e faça reparos no alambrado em torno da mata para que o local seja preservado.