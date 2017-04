A defesa alega falta de provas no inquérito de homicídio qualificado da DIG; o caso continua em segredo de Justiça

publicado em 08/04/2017

O homicídio aconteceu no dia 24 de março, na rua São Paulo, ao lado do Cartório Eleitoral

A Justiça de Votuporanga negou nesta semana o pedido de liberdade do homem preso no último dia 3 acusado de matar a facadas Aldo de Oliveira Alves, de 30 anos. A defesa alega falta de provas no inquérito de homicídio qualificado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga. Ainda segundo informações, um novo pedido de liberdade será realizado em breve pela defesa. O caso segue em segredo de Justiça.

Segundo o processo, a prisão foi determinada pela DIG após um depoimento de testemunhas que alegaram que Aldo sofria ameaças do acusado. Além disso, a polícia também está investigando um segundo suspeito de participar do crime. Ele seria o condutor da moto, na qual o autor fugiu após o ataque.