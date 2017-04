O fato aconteceu no bairro Aurelino; o homem de 36 anos foi encaminhado para a cadeia pública de Gurani D´Oeste

publicado em 15/04/2017

O homem de 36 anos foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem após o mesmo desferir golpes de tesoura contra o pai. O caso foi levado até a Central de Flagrantes e o indivíduo recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste.

O fato aconteceu no bairro Aureliano e mobilizou equipes da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Votuporanga. Segundo informações preliminares, o filho de 36 anos chegou à residência alterado e começou a discutir com o pai, de 72 anos.

Em determinado momento, o homem pegou uma tesoura e desferiu golpes contra o pai. A “tesourada” atingiu o braço esquerdo do idoso, que acionou a Polícia Militar. A equipe foi até o local e fez o flagrante contra o filho. A unidade do Corpo de Bombeiros também esteve no local para atender o idoso, que sofreu ferimentos leves.

O homem foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Gurani D´Oeste.