O sorteio de jurados está marcado para aconteceu no dia 5 de junho, às 13h15, na Sala de Audiências da Primeira Vara

publicado em 02/04/2017

O Fórum de Votuporanga marcou o júri para o dia 23 de junho Foto: Arquivo/A Cidade

Aline Ruiz

O próximo júri do município está agendado para o dia 23 de junho, às 9h, no Fórum da Comarca de Votuporanga. O tribunal vai avaliar um caso de tentativa de homicídio, onde o réu A.S.F. é acusado de tentar matar a facadas a vítima M.C.P. O sorteio de jurados está marcado para acontecer no dia 5 de junho, às 13h15, na Sala de Audiências da Primeira Vara.

O réu é acusado de ter tentado matar a facadas, por motivo fútil, a vítima M.C.P., em setembro de 2014, na rua Paraná, Patrimônio Velho.

A defesa do réu aponta que o mesmo agiu por legítima defesa, enquanto o Ministério Público pede a condenação por tentativa de homicídio.

O caso

O crime teria acontecido após uma briga familiar, no bairro Pozzobon. Os envolvidos foram apresentados, na época, no Plantão Policial, onde um boletim de ocorrência foi registrado. A.S.F. é acusado de ter perseguido o carro da vítima pelas ruas da cidade, o que acabou causando duas colisões entre os carros. A vítima, ao descer do carro, quase foi atropelada pelo acusado, mas se escondeu atrás de uma árvore .