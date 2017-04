Marcos Alexandre Ribeiro trabalhou por muitos anos como motorista de ambulância em Votuporanga, no setor de Promoção Social

publicado em 10/04/2017

Marcos estava desaparecido desde de 2 de abril

Terminou em tragédia o mistério entorno do desaparecimento do empresário e ex-morador de Votuporanga Marcos Alexandre Ribeiro, de 42 anos. O corpo do empresário foi encontrado nesta segunda-feira (10) na região da Cascalheira em Três Lagoas-MS. Ele estava sendo procurado desde o dia 2 de abril, quando estava em Três Lagoas-MS com destino a Panorama-SP. As informações são do Jornal do Povo.

Depois de encontrarem seu carro totalmente queimado um dia após o sumiço, as investigações avançaram e apontaram que Marcos foi vítima de latrocínio em um crime cometido por sete pessoas envolvidas.

Os suspeitos foram detidos por policias do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Três Lagoas. A expectativa é que a polícia apresente os suspeitos nesta terça-feira (11) e conceda mais detalhes sobre o caso, como por exemplo como foi a participação de cada um dos sete envolvidos.

Confissão

Um dos envolvidos que confessou o crime contra o ex-morador de Votuporanga a polícia é Gabriel Itacil de Souza Cavalcante, de 18 anos. Ele contou que deixou Marcos desacordado depois de aplicar um "mata leão" e depois estrangulou a vítima até a morte com uma toalha.

De acordo com informações do programa Pulseira de Prata do Canal 13 da TVC, Gabriel Itacil conhecia Marcos e na noite de seu sumiço os dois tiveram uma discussão e iniciou-se uma briga. O suspeito relatou ainda que colocou o corpo do empresário dentro de seu próprio carro e com a ajuda de um outro amigo levou a vítima já sem vida até as margens de uma estrada da região da Cascalheira para esconder o corpo.

Ele também confessou que retirou as joias de Marcos para vender e arrecadar cerca de R$ 4 mil. Após deixar o corpo do ex-morador de Votuporanga no meio de uma mata, Gabriel Itacil conduziu o veículo do empresário até o residencial Parque das Araras para atear fogo e sair em fuga logo em seguida.